Chelsea-Sarri, il tempo stringe. E Conte aspetta...

Da settimane si parla dell'approdo di Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea (ci sarebbero già alcuni contrasti sugli obiettivi di mercato) ma la firma del tecnico toscano con i Blues non è ancora arrivata. E il tempo stringe perché i Blues si raduneranno l'8 luglio quando prenderà ufficialmente il via la nuova stagione.



L'ex Empoli è legato al Napoli da un contratto fino al 2020 e, scrive il Corriere dello Sport, De Laurentiis per liberarlo chiede gli 8 milioni della clausola (scaduta il 31 maggio): Abramovich potrebbe risolvere la questione andando all'assalto di Hysaj e Callejon pagandoli 5 milioni in più rispetto al prezzo dei loro catellini.



Come detto però i giorni passano e la quadra al momeno non è stata trovata: Antonio Conte resta in attesa di comunicazioni da parte del Chelsea, che per esonerarlo dovrebbe pagare una penale di 9 milioni di sterline.