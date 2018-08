Chelsea, Sarri: "Higuain piccolo rimpianto, a De Laurentiis manco"

Maurizio Sarri sorride: merito del 3-0 al debutto in Premier League e di una convinzione, quella che riuscirà in tre mesi a far vedere ai tifosi del Chelsea lo stesso gioco che ha entusiasmato Napoli. Se pensa al mercato, magari, sorride un po' meno.



"Non è ancora il mio Chelsea in maniera completa, oggi abbiamo vinto più per la qualità dei singoli che per l'organizzazione tattica che abbiamo raggiunto. Sono soddisfatto che la squadra abbia saputo soffrire, è stata una gara difficile ma siamo venuti fuori bene. Tre mesi sono sufficienti? Al Napoli sono stati sufficienti, qui il percorso è un po' più lungo e comincia ora che ci siamo tutti, con i nazionali e i nuovi acquisti, dobbiamo fare in modo che siano sufficienti".



"Mercato? Fondamentalmente la società è stata molto disponibile. Abbiamo preso un grande portiere come Kepa. Era giusto non trattenere Courtois contro la sua volontà, noi abbiamo preso un giovane forte. Kovacic qui può esplodere ed è arrivato Jorginho. L'ossatura del Chelsea era già ottima. Higuain? Piccolo rimpianto, ma tutti i club a fine mercato hanno rimpianti. Ancelotti ha detto che mi chiamerà per la fase difensiva? Se mi chiama vado volentieri, perché quando si è con lui si mangia veramente bene. De Laurentiis parla sempre di me? Vuol dire che gli manco".