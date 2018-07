Chelsea, Sarri: "Higuain? Aspetto il vero Morata"

"Higuain? Rispondo così: sto aspettando il miglior Morata, si è mosso molto meglio rispetto alla gara in Australia e la cosa mi lascia molta fiducia". Al termine del match di International Champions Cup contro l'Inter (vittoria ai rigori) Maurizio Sarri sembra allontanare il Pipita dall'orbita del Chelsea, confermando di fatto le indiscrezioni sul disimpegno dei Blues rispetto al Pipita.



Parole significative anche per quanto riguarda Eden Hazard (Abramovich chiede 200 milioni per farlo partire e il Real non sembra intenzionato a spendere questa cifra): "Gli allenatori vogliono trattenere i giocatori forti, ma devono rimanere con le giuste motivazioni". Un messaggio chiarissimo al talento belga...