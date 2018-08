Chelsea, Sarri elimina le regole di Conte

Maurizio Sarri si sta prendendo pian piano il Chelsea e sta già provando a conquistare l'Inghilterra: certo, contro l'Huddersfield all'esordio non si è ancora visto il possesso palla fluido spesso ammirato a Napoli, ma l'azione che ha portato al rigore trasformato da Jorginho con 14 passaggi consecutivi e il tacco di Barkley per Alonso è già diventata virale. Il tecnico si è dato tre mesi di tempo e intanto, aspettando il gioco, prova a entrare nel cuore dei suoi calciatori in altri modi.



Secondo il Telegraph, Sarri ha cancellato due regole che hanno caratterizzato l'era Conte: la vigilia delle partite passata in albergo e il regime alimentare ferreo. Il nuovo tecnico preferisce che i calciatori trascorrano la notte pre-gara nelle rispettive case e confida nel loro senso di responsabilità per la dieta. Più libertà, insomma, fuori dal campo e in parte anche in campo, come ha fatto capire Willian: "Giochiamo in modo diverso". Ed è passata solo una giornata.