Chelsea, Sarri e Zola hanno firmato

Al Chelsea finisce l'era Antonio Conte ma la guida tecnica rimarrà italiana: dopo l'esonero dell'ex ct azzurro, divenuto ufficiale in mattinata, Maurizio Sarri ha firmato il contratto che lo legherà per i prossimi tre anni alla società londinese. L'ex allenatore del Napoli avrà come vice Gianfranco Zola, che dalle parti di Stamford Bridge è ancora considerato un erore, anche per facilitare l'ambientamento.



L'accordo di Sarri con Abramovich dovrebbe prevedere un triennale a circa 6 milioni di euro l'anno, la situazione con il Napoli si era sbloccata mettendo nell'affare anche Jorginho che così continuerà a lavorare con il tecnico 59enne: il Chelsea per entrambi pagherà 65 milioni di euro ad Aurelio de Laurentiis.