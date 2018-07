Chelsea, Sarri è ufficiale: "Spero di divertire i tifosi"

Scintillating, exciting, impressing. Anche chi mastica poco l'inglese potrà capire il significato di questi aggettivi, tutti riferiti a Maurizio Sarri e in particolar modo al suo calcio. Il Chelsea l'ha annunciato così, riproponendo via social alcuni meravigliosi elogi fatti verosimilmente da suoi ex calciatori o da colleghi. Più una sua vecchia dichiarazione: "Sognare è una cosa meravigliosa".



Da oggi, dunque, Sarri è ufficialmente il tecnico del Chelsea: ha firmato per tre anni e ha posato in giacca accanto a Marina Granovskaia, la celebre zarina braccio destro di Abramovich che ha fatto fuori Conte. Senza cravatta e senza occhiali, ma anche senza la sua tuta. "Sono felicissimo di arrivare al Chelsea e in Premier League - ha detto Sarri al sito ufficiale -. È un nuovo periodo eccitante della mia carriera. Non vedo l'ora di cominciare a lavorare e incontrare i giocatori lunedì prima di partire per l'Australia, dove potrò conoscere la squadra. Spero che riusciremo a proporre un calcio divertente ai nostri tifosi e che lotteremo per i titoli alla fine della stagione, cosa che il club merita".



"Siamo lieti di dare il benvenuto a Maurizio - ha spiegato la Granovskaia - e ci aspettiamo che porti la sua filosofia calcistica al Chelsea. Il suo Napoli ha giocato un calcio tra i più entusiasmanti in Europa, impressionando per il suo approccio offensivo e per il dinamismo. E i suoi metodi hanno signicativamente migliorato i giocatori a sua disposizione. Ha grande esperienza in Serie A e in Champions e sappiamo che apprezzerà la possibilità di lavorare in Premier League".