Chelsea, Sarri: "Basta domande su De Laurentiis"

Buona la prima per il Chelsea di Maurizio Sarri: battuto 1-0 il Perth Glory nel primo match della tournée australiana, la rete decisiva è stata firmata da Pedro dopo soli cinque minuti, bello il destro al volo sul cross del 17enne Hudson-Odoi. I Blues, privi di tanti nazionali ancora in vacanza dopo i Mondiali, sono scesi in campo con il classico 4-3-3 in cui si è visto sin dal primo minuto Jorginho.



Dopo la partita, Sarri ha commentato brevemente anche le recenti critiche di De Laurentiis: "Volevo smantellare il Napoli? Penso che i giocatori del Chelsea siano fortissimi e devo ringraziare quelli del Napoli, perché se sono qui forse è grazie a loro. Sono felice con i calciatori che abbiamo, e non voglio più rispondere alle domande su De Laurentiis".



Infine, un'indiscrezione di Fox Sports. Il Chelsea starebbe preparando a Sarri un piccolo box dentro Stamford Bridge che consenta all'allenatore di fumare qualche sigaretta prima del fischio d'inizio. Le regole dei Blues sul fumo sono rigidissime ma per un appassionato come il tecnico italiano, si può fare uno strappo...