Chelsea, nostalgia Sarri: dall'Italia mozzarella e caffé

Nessuna difficoltà con la lingua inglese, come ha dimostrato nelle sue prime dichiarazioni al Chelsea, né con i giocatori, che stanno iniziando a recepire le sue idee di gioco ma c'è un aspetto dell'Inghilterra che non ha ancora convinto appieno Maurizio Sarri: il cibo. Secondo il Sun, infatti, l'ex tecnico del Napoli si farà mandare dall'Italia caffé, mozzarella e manzo rigorosamente campani. Per il fish and chips c'è da attendere.



Yahoo Sports Uk, invece, riferisce come Abramovich gli abbia vietato di fumare la classica sigaretta tra il primo e il secondo tempo: nei Blues il regolamento contro il fumo è severissimo. Bandita anche la tuta, che Sarri ha sempre detto di preferire ("Sono un allenatore"): nella presentazione ufficiale si era presentato con un impeccabile vestito, vedremo se sarà obbligato anche durante le partite ufficiali.