Chelsea, Morata sbaglia e Batshuayi se la ride. Ma poi nega...

Ma cosa fa Batshuayi nascosto dietro Morata? Il web se l'è chiesto e si è dato pure una risposta: quando Alvaro torna a centrocampo dopo aver sbagliato il rigore contro l'Arsenal nel Community Shield perso dal Chelsea, ha il volto ovviamente corrucciato, ma alle sue spalle le telecamere inquadrano anche il compagno di squadra che prima ride, poi torna improvvisamente (e apparentemente) triste. Cos'è successo?



I social si sono scatenati, soprattutto in Inghilterra: facile pensare che il belga deridesse l'ex juventino appena arrivato e col quale è chiaramente in concorrenza (tanto che Alvaro ha sostituito proprio lui sull'1-0 per il Chelsea). Batshuayi, tuttavia, ha smentito tutto: "Wow, che risate nel leggere che alcuni credono davvero che ho riso del mio compagno e della nostra sconfitta. Mi dispiace deludervi, ma non lo stavo facendo. Sono felice per ogni gol segnato da chiunque della nostra squadra, questa è l'unica cosa che dovete sapere. Buona giornata".