Chelsea, Morata: "Per me è meglio il gioco di Sarri"

Alvaro Morata non ha trovato la via della rete contro Arsenal e Huddersfield ma è comunque soddisfatto dell'inizio della seconda stagione con la maglia del Chelsea: "L'anno scorso la manovra si incentrava su palloni alti e sporchi diretti a me e io dovevo proteggerli dando le spalle alla porta, non certo la mia migliore qualità. Ora posso attaccare lo spazio, giocare a un tocco e cercare di prendere cross in area: così posso dare il meglio di me".



Una piccola critica ad Antonio Conte - che l'aveva portato in Blues e con cui ha segnato 15 gol in 48 partite - e grandi elogi per Maurizio Sarri: "Lui ha voluto che rimanessi, se non fossi stato nei piani del club me ne sarei andato".



Morata non ha negato che potesse partire nella sessione di calciomercato appena finita ma puntualizza: "Non ho mai pensato davvero di andarmene. Per me sarebbe stato facile tornare in Spagna o in Italia dove ci sono tante persone che credono in me ma voglio cambiare le cose qui. Non sono certo rimasto per andare contro i miei haters ma per aiutare il Chelsea".