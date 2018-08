Chelsea, Morata: "Ho sfiorato la depressione, rimasto per combattere"

Nuova stagione, nuova vita per Alvaro Morata che è deciso a cancellare la negativa scorsa annata. L'attaccante spagnolo era approdato al Chelsea su precisa indicazione di Antonio Conte ma non è mai riuscito a sfondare davvero, al Mirror ha spiegato perchè: "Ad un certo non volevo parlare o ascoltare più nessuno, volevo solo rimanere a casa. Probabilmente non era depressione ma qualcosa di simile. Ero arrivato in Blues tra grandi aspettative e pressioni, ad un certo punto mi sono creato problemi che non esistevano".



Ma, dicevamo, ora si cambia registro, anche per merito della recente paternità (Alessandro e Leonardo nati il 29 luglio, da qui il nuovo numero di maglia): "Potevo tornare in Italia, mia moglie è anche italiana. Oppure in Spagna, a casa. Ma ho deciso di rimanere al Chelsea e combattere. Cambiare il passato e dimostrare chi sono". Per la gioia di Maurizio Sarri.