Chelsea, Le Iene regalano a Conte una maglia firmata da Mourinho

Le @redazioneiene irrompono in sala stampa durante la conferenza di #Conte e gli regalano una maglia autografata da Mourinho 😂

Ma l'allenatore del Chelsea non la prende benissimo... 😬 pic.twitter.com/FhBGDUOlma — Goal Italia (@GoalItalia) 15 febbraio 2018

Circa un mese fa, Le Iene (nella veste degli inviati Stefano Corti e Alessandro Onnis) erano andate a Manchester per far firmare a José Mourinho una maglia dello United con il numero uno e il nome di Antonio Conte, con il quale è da tempo in "guerra aperta". Oggi Le Iene sono andate a consegnare la maglia all'allenatore del Chelsea in conferenza: come avrà reagito?



Lo vedremo presto su Italia 1 ma le immagini girate da chi era in sala stampa lasciano trasparire l'umore dell'ex ct azzurro che preferisce non accettare il regalo pur con il sorriso stampato in volto: "Puoi riprenderla, tienila tu".