Chelsea, la vittoria di Conte: il dt Emenalo se ne va

Al sapore dolce della vittoria del Chelsea sullo United si è aggiunta una puntina di acido che apre una crepa negli uffici di Stamford Bridge, dopo che il risultato sul campo e Mourinho hanno finito per rinsaldare la panchina di Conte. La notizia del giorno riguarda l'uscita dal club dopo 10 anni del direttore tecnico, il nigeriano Michael Emenalo, poco conosciuto al grande pubblico, poco amante dei riflettori ma personaggio molto influente a Stamford Bridge, perché diretto referente del padrone, Roman Abramovic, e del capo del dipartimento finanziario, Marina Granovskaia.



Ampi poteri sul mercato da sempre per Emenalo con cui discutere direttamente con Granovskaia ed Abramovic: per questo si sono scontrati con lui tutti i tecnici che sono passati nell'era Abramovich, tanto che Mourinho (nei suoi 2 periodi al Chelsea) ne chiese le dimissioni, respinte dal patron che poi preferì licenziare per 2 volte lo Special One. Contrasti accesi con Conte e il suo staff sin dalla scorsa estate, inziando dal caso Diego Costa e finendo all'ultimo, riguardante David Luiz, disastroso con la Roma e lasciato fuori contro lo United. Una scelta dell'ex tecnico della Juventus che ha portato allo scontro, da cui questa volta Conte è uscito senza danni, anzi più forte.