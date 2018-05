Chelsea, la vendetta di Abramovich: "Sospesi i lavori dello stadio"

I piani di costruzione del nuovo stadio del Chelsea sono stati rimandati a data da destinarsi dopo che il governo britannico ha deciso di non rinnovare il permesso di soggiorno a Roman Abramovich (ha ottenuto qualche giorno fa la cittadinanza israeliana). Secondo il sito della BBC, citato dall'Ansa, il patron dei Blues ha dunque deciso di sospendere l'investimento - pari ad oltre un miliardo di sterline - come gesto di ritorsione verso una nazione che non gli consente di lavorare liberamente. Secondo fonti vicine al club, che non sembra più intenzionato ad affidare a Maurizio Sarri la panchina nella prossima stagione, il Chelsea comunque non subirà alcun tipo di ridimensionamento nel mercato estivo.



Il mancato rinnovo del visto ad Abramovich si inquadra nella tensione diplomatica tra Regno Unito e Russia in seguito al tentativo di avvelenamento della ex spia russa Sergei Skripal a Salisbury. Dopo aver accusato il Cremlino di essere dietro l'attentato, Londra ha imposto una stretta nei controlli a tutti gli oligarchi russi, residenti nel Regno e ritenuti vicini a Vladimir Putin. In un comunicato emesso nel corso della giornata il club londinese ha spiegato la decisione di posticipare i lavori di costruzione con "l'attuale clima non favorevole per gli investimenti". Una decisione inattesa quanto sensazionale dal momento che pareva ormai certo che il Chelsea, nel giro massimo di un paio di stagioni, si sarebbe trasferito a Wembley per il tempo necessario per completare la ristrutturazione dello Stamford Bridge.