Chelsea, l'sms di Conte a Diego Costa: "Non rientri nei miei piani"

Ventidue gol in Premier League in questa stagione non sono bastati. Antonio Conte ha scaricato Diego Costa via sms come ha reso noto l'attaccante dopo Spagna-Colombia, parlando apertamente di comportamento vergognoso. Ora As svela il testo del messaggio inviato dal tecnico del Chelsea alla punta: "Ciao Diego, spero che tu stia bene. Grazie per la stagione che abbiamo passato insieme. Buona fortuna per il prossimo anno, però non rientri nei miei piani".



Oltre a Diego Costa, anche il Chelsea non avrebbe preso bene la decisione di Conte visto che il contratto del giocatore scade nel 2019 e il prezzo del suo cartellino rischia di abbassarsi notevolmente. L'Atletico Madrid resta alla finestra ma non ha la possibilità comprare subito la punta considerato il blocco del mercato fino a gennaio 2018: potrebbe così approfittarne il Milan, alla ricerca di un grande centravanti.