Chelsea, i senatori contro Conte: "Infortuni a causa degli allenamenti troppo duri"

Un nuovo 'caso Conte' al Chelsea. A rendere incerto il futuro del tecnico, secondo il Daily Mail, non sono solo i mediocri risultati (due sconfitte consecutive in Premier e deludente pari con la Roma in Champions), quanto il malumore che serpeggia all'interno dello spogliatoio. A lamentarsi sarebbero stati i senatori della squadra, che attribuiscono agli allenamenti troppo duri voluti da Conte i molti infortuni avuti in quest'avvio di stagione.



Anche mercoledì, contro i giallorossi, i londinesi hanno dovuto fare a meno di due possibili titolari, N'Golo Kanté e Viktor Moses, entrambi infortunati. Alvaro Morata è stato recuperato proprio all'ultimo minuto, dopo aver smaltito un problema muscolare. Infortuni non casuali, secondo alcuni giocatori che hanno voluto sfogarsi con il tabloid di Londra.



Se lo scorso anno le intense metodologie del tecnico italiano hanno funzionato - questa l'accusa a Conte - è stato solo perché i Blues giocavano solo in campionato, senza impegni europei. Ma ora che sono costretti a giocare ogni tre giorni, le dure sessioni d'allenamento sarebbero diventate uno sovraccarico pericoloso per la squadra.