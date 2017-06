Chelsea, guai per Fabregas: "Ha colpito un bimbo con una pallonata"

Guai in vista per Cesc Fabregas, che rischia una denuncia per aver colpito un bimbo di sei mesi con una pallonata mentre giocava a calcio coi figli al parco di Belgrave Square, Londra. Secondo il quotidiano inglese "The Sun", una donna di nome Victoria Diethardt sarebbe pronta a citare in giudizio il centrocampista spagnolo: "E' abbastanza ricco per pagare le cure a vita", ha dichiarato.

Mentre Fabregas giocava coi figli, una conclusione sbagliata ha colpito il piccolo, scioccando la madre: "La palla ha colpito molto forte mio figlio sulla testa, stava tremando" ha dichiarato la giovane al 'Sun'. "Mark, mio figlio, di solito è pieno di vita, ma domenica si è addormentato dopo quello che è successo e quando si è svegliato ha cominciato a fissare il vuoto" ha aggiunto la madre del bambino, che secondo la ricostruzione sedeva accanto ad un cartello indicante chiaramente l'impossibilità di giocare a calcio nel parco.

"Ho chiesto come si chiamava, ma non me l'ha detto. La moglie invece sì, si è fatta avanti e mi ha dato il suo nome" ha raccontato la donna, che oltre alle immediate spese mediche per il piccolo trauma cranico e la commozione cerebrale diagnosticata in ospedale, è pronta a chiedere al giocatore ulteriori trattamenti se, come pensa, dovessero insorgere danni cerebrali gravi a suo figlio: "E' abbastanza ricco per pagare le cure a vita" ha detto.

Fabregas non ha ancora commentato direttamente l'episodio, ma un suo portavoce ha evidenziato come il giocatore del Chelsea si sia più volte scusato per quanto accaduto.