Chelsea, Fabregas "esagera" a cena: i tifosi insorgono

Pizza, torta e milk-shake: quante volte capita di lasciarsi andare, anche solo per una sera, e rifugiarsi nel cibo gustoso e ipercalorico? Per i calciatori diventa tutto più difficile, viste le imposizioni degli allenatori e le regole dei medici sociali. Quando poi tutto finisce sui social (vedere il caso Brozovic), scatta la bufera... Questo è quello che è capitato a Cesc Fabregas, "colpevole" di aver condiviso su Snapchat la sua cena a base di "cibo spazzatura".



I tifosi del Chelsea hanno iniziato a diffondere lo screen rubato in rete, facendo diventare virale la protesta. Un guaio in più per lo spagnolo, che in estate sembrava al passo d'addio, e che in squadra si trova un allenatore come Antonio Conte che fa della disciplina uno dei capisaldi del suo pensiero. E, proprio per questo, appena approdato a Londra aveva imposto regole ferree sull'alimentazione dei giocatori: come reagirà l'ex ct?