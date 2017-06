Chelsea, emoji dedicata a Conte su Twitter

Da oggi, scrivendo l'hashtag #ChelseaChampions (lo stesso del giorno della vittoria sul West Bromwich che ha dato ai Blues il titolo) su Twitter comparirà l'emoji dedicata ad Antonio Conte. Il tecnico italiano viene stilizzato, diventa cartoon con la tipica esultanza a braccia alzate: non è una prima volta in assoluto per uno sportivo (vedi Pogba) ma è la prima volta per un allenatore. E la Conte-mania continua in Inghilterra.

Antoniooo, Antoniooo.



Get the Antonio Conte emoji whenever you tweet with #ChelseaChampions pic.twitter.com/5hybdOmIWD — Chelsea FC (@ChelseaFC) 19 maggio 2017