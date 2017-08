Chelsea, Diego Costa: "Voglio l'Atletico, Conte non ha carisma"

Il Chelsea perde all'esordio in campionato ma Diego Costa non si aspetta una retromarcia di Antonio Conte: "No, non penso che mi chiamerà: ho capito che non mi vuole più". Lunga intervista della punta al Daily Mail: Costa parla della rottura con l'ex ct azzurro, di questi giorni difficili e dei sogni per il futuro.



"Non so cosa sia successo tra me e Conte, di sicuro nulla dopo la sconfitta in FA Cup con l'Arsenal. Ho sempre dato tutto per la maglia però già a gennaio stavo rinnovando il contratto e improvvisamente le trattative si bloccarono: sospetto ci sia lui dietro questo stop" continua Diego Costa che poi affonda "Conte è un grande allenatore ma senza carisma. E non lo rispetto come persona, ho ancora quel sms perché potrei mostrarlo a chiunque non mi credesse. Forse, arrivando da un campionato serioso come quello italiano, non ha preso bene uno spogliatoio allegro come il nostro".



Il brasiliano naturalizzato spagnolo continua: "Mi sento con i compagni, gli manco. Ma ora voglio lasciare il Chelsea: non vogliono che mi alleni con la prima squadra, mi multano ogni settimana, mi trattano come un criminale. Potevo scegliere la Cina ma voglio solo l'Atletico Madrid, dove guadagnerò meno: so che Simeone la pensa come me. Voglio essere liberato ed andarmi a giocare una maglia al Mondiale in Liga".