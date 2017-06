Chelsea, Diego Costa: "Sono tornato da Conte con la coda tra le gambe"

Tutto ora sta andando a meraviglia con il Chelsea, ma l'avvio di stagione non è stato facile per Diego Costa. A spiegare il perchè è lo stesso attaccante a Cadena Ser: "Il rapporto con Conte non è iniziata benissimo, perché appena è arrivato gli ho detto che volevo andare all'Atletico Madrid. Lui era arrabbiatissimo, quasi non mi guardava. E lo capisco, lo avrei fatto anch'io. Per fortuna ho cominciato a segnare gol. Ho fatto di tutto per provare a tornare all’Atletico Madrid, ma loro non hanno combattuto per questo come ho fatto io. C'era ancora un mese di mercato, mi dicevano - prosegue Diego Costa - che ero la prima scelta ma non mi hanno aspettato. Così sono dovuto ritornare da Conte con la coda fra le gambe. Simeone sa che non era impossibile che io tornassi. Lì ho passato il momento migliore della mia carriera".



Per questo la punta spagnola continua a fare il tifo per i Colchhoneros: "L'Atletico Madrid in finale di Champions League? Lo spero, lo meritano. E se ci arrivano stavolta la vincono. La terza occasione è quella buona".



Chiusura dedicata al mercato: "La Cina? Mai dire mai, nella vita non bisogna mai chiudere nessuna porta. Ma non ho imparato l’inglese, figuriamoci il cinese".