Chelsea, Diego Costa punge Conte: "Nella vita ci sono persone buone e cattive"

Continua a tenere banco il futuro di Diego Costa. Al termine della partita contro la Macedonia l'attaccante della Spagna ha trattato l'argomento non senza una certa vena polemica: "Ho ancora due anni di contratto con il Chelsea, saranno loro a decidere il mio futuro e devo rispettarlo. Se vogliono vendermi devono decidersi. Nel caso cercherò la migliore scelta e l'Atletico Madrid è senza dubbio fra queste. Ciò non significa che non giocherò, potrebbero mandarmi in prestito in un altra squadra, in Spagna, Brasile o dovunque sia: di certo devo giocare".



Nell'intervista ad As l'attaccante esclude categoricamente invece un'altra opzione: "E' evidente che non andrò in Cina. Devo pensare alla Coppa del Mondo del prossimo anno".



Impossibile comunque, nei fatti, rimanere al Chelsea. Il rapporto con Conte si è definitivamente rotto in quanto il tecnico gli ha annunciato, via sms, che non rientra nei suoi piani: "Le cose non funzionano in quel modo. La lotta per il posto deve essere equa ma in questo caso non lo è, pertanto devo andar via".



Infine l'ultima puntura nei confronti dell'ex allenatore della nazionale italiana: "Nella vita ci sono persone buone e cattive. Io prendo le cose buone. L'allenatore può avere la sua opinione, se può arrivare a un altro giocatore... però ci sono modi per fare e dire le cose... Grazie a Dio non sono senza squadra".