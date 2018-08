Chelsea, David Luiz: "Se fosse rimasto Conte me ne sarei andato"

Antonio Conte non ha lasciato un buon ricordo al Chelsea. O meglio, a David Luiz (oltre a Willian), praticamente mai schierato dall'ex allenatore dei Blues nella seconda parte della scorsa stagione. "Tutti sanno che, qualora fosse rimasto il tecnico precedente, sarei andato via", le chiare parole del difensore brasiliano riportate dal Times.



La situazione con il cambio in panchina è diversa e lo ammette lo stesso centrale ex Psg, di nuovo titolare nel reparto arretrato dei londinesi (contro il Newcastle si è fatto però sorprendere da Joselu): "Ora sono felice di essere qui. Il Chelsea deve giocare per vincere ogni partita, ma sappiamo che siamo all’inizio di un nuovo ciclo, quindi ci serve umiltà e dobbiamo pensare gara dopo gara. Con Sarri e il suo staff ho già imparato tante cose nuove e questo è bellissimo".