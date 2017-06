Chelsea, David Luiz regala chiavi da un milione di euro

Che cuore David Luiz. Certo, nella vita ha guadagnato un bel po' di soldi, soprattutto negli ultimi due contratti con Psg e Chelsea, ma il difensore brasiliano si è reso autore di un gesto non da tutti: ad Antonio Conte e ai suoi compagni di squadra ha regalato chiavi extralusso per le rispettive auto spendendo oltre un milione di euro. Il miglior modo per festeggiare il trionfo in Premier.



Si tratta dei bracciali Senturion, che, appunto, collegati wireless alle auto svolgono la funzione di chiavi: per produrli serve un lavoro su misura di circa 70 ore con materiali costosi che vanno dalla fibra di carbonio a pelli di animali. Non solo: la chiave regalata al patron Roman Abramovich contiene pezzi di un meteorite di 4,9 miliardi di anni fa, più vecchio della terra stessa...