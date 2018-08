Chelsea, Courtois saluta, ringrazia e viene insultato

"Vorrei esprimere la mia gratitudine per i quattro anni fantastici che ho passato qui: il Chelsea avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. E voglio ringraziare anche i tifosi per il loro grande sostegno in questi anni. Spero capiate che stare più vicino ai miei figli sia stato fondamentale nella mia decisione". Thibaut Courtois si era congedato più o meno così: questo è solo un estratto del suo post pubblicato su Instagram e poi successivamente cancellato.



Il lungo tira e molla col club, l'aver rifiutato il rinnovo del contratto in scadenza nel 2019 e infine l'ufficialità del suo passaggio al Real Madrid dopo aver insistito a lungo per partire hanno mandato su tutte le furie i tifosi del Chelsea, che così non hanno perdonato Courtois. Insulti e offese nei commenti sotto il post hanno così costretto il portiere ad eliminare il post: di certo lui non avrà un posto speciale nel cuore dei sostenitori Blues.