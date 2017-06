Chelsea-Conte, torna il sereno: col rinnovo nella top 5 dei più pagati

Nella top 10 europea ce ne sono addirittura 3. Gli allenatori italiani sono bravi ma anche costosi. Carlo Ancelotti è il più pagato, guadagna la bellezza di 15 milioni di euro solamente dal Bayern Monaco.

Davanti a lui poteva esserci solamente uno speciale, o meglio lo Special One Josè Mourinho, che ne prende 1 in più dal Manchester United degli americani Glazer. Sul podio anche Guardiola, che con 14 milioni è al terzo posto della graduatoria continentale. Tutti guadagni che non tengono conto degli introiti pubblicitari, chiaro è che aggiungendo anche questo fattore i dati si amplierebbero e si allargherebbero rendendo Mourinho inarrivabile in quanto uomo immagine di tantissimi marchi internazionali di largo consumo.

Tornando al made in Italy d'esportazione, scalerà presto posizioni Antonio Conte, che dai 7,5 milioni attuali arriverà a 11, questo sta discutendo in questi giorni con Abramovich, superando Wenger quinto e andando a insidiare Simeone quarto con 12.

Adesso l'ex juventino va a braccetto con l'attuale juventino Allegri, ottavo in Europa e primissimo in Serie A, dove il divario con Spalletti fresco di ingaggio con l'Inter è di 3,5 milioni. Vincenzo Montella è medaglia di bronzo con 3, lontanissimo invece dalle tre squadre con più tifosi Maurizio Sarri, che sta discutendo un rinnovo più sostanzioso del milione e 400 mila euro percepito attualmente dal Napoli. A De Laurentiis la possibilità e l'onere di farlo arrivare il più in alto possibile.

Gli allenatore italiani valgono, vincono e prendono un sacco di soldi.