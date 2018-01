Chelsea, Conte: "Sul mercato non decido molto"

Antonio Conte e il Chelsea appaiono sempre più lontani, soprattutto per quanto riguarda il calciomercato. Dopo l'eliminazione dalla Coppa di Lega e in attesa che la trattativa che potrebbe portare a Londra Dzeko e Emerson Palmieri si sblocchi (in un senso o in un altro), il tecnico italiano si è sfogato davanti ai giornalisti.



"Da quest'estate la società decide su ogni singolo giocatore - le parole di Conte nella conferenza stampa post Arsenal -. Ci sono situazioni differenti, certe volte posso esercitare un'influenza, altre volte no. Il mio lavoro è fare l'allenatore e migliorare i miei giocatori. Sicuramente non decido granché sul mercato".



Nel mercato di gennaio è arrivato il solo Ross Barkley, per la frustrazione di Conte che nell'ultima uscita contro l'Arsenal non aveva alternative in panchina. "Quando si fa male uno dei tuoi migliori giocatori (Willian, ndr), non è mai facile sostituirlo. A maggior ragione se in panchina c'è solo Barkley: devo far giocare sempre gli stessi ma non è facile e non ci dormo la notte".