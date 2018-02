Chelsea, Conte: "Stringere la mano a Mourinho non m'interessa"

Da almeno un mese ormai tutta l'Inghilterra aspetta questa partita. Dopo i continui botta e risposta del mese scorso, finalmente domenica Antonio Conte e José Mourinho saranno l'uno di fronte all'altro, faccia a faccia, ad Old Trafford. Incalzato dalle domande dei cronisti, il tecnico del Chelsea in conferenza stampa si è rifiutato di anticipare se stringerà o meno la mano a José Mourinho: "Penso che in passato abbiamo entrambi detto cose. Per me è ok, non sono interessato a parlare oltre di questo argomento", ha così liquidato l'argomento l'ex ct della Nazionale.

Negli ultimi mesi tra i due allenatori è stato un susseguirsi di insulti e velenose allusioni: Conte aveva sostenuto che Mou soffrisse di "demenza senile". Il portoghese gli aveva prontamente replicato ricordando la squalifica per Calciopoli subita dall'ex Juve, poi è stata la volta dell'Epo, degli insulati ("Piccolo uomo") e anche delle velate minacce ("Ci vedremo in una stanza solo io e lui").

Dopo tutte queste scintille, però, i due tecnici non hanno voluto gettare ulteriore benzina sul fuoco. Il primo a prendere la parola è stato Mourinho: “Non voglio parlare di questa storia, non intendo dire nulla. Il punto non è questa vicenda. Il Chelsea ha un ottimo tecnico, una squadra fantastica ed è la cosa che conta per me. Anche con la dirigenza ho ottimi rapporti. Non ho dimenticato le premure nei miei confronti nei giorni dolorosi, la scorsa estate, della morte di mio padre. Anche con la stragrande maggioranza dei calciatori ho ottimi relazioni. Quanto al passato, sono ormai trascorsi oltre due anni dal mio addio ai Blues e il tempo che passa allontana le tensioni, ma i bei ricordi rimangono”.