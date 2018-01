Chelsea, Conte striglia Morata: "Impari a controllarsi"

Dzeko, Carroll e perfino Crouch: Antonio Conte cerca a tutti i costi un altro attaccante da affiancare ad Alvaro Morata. Un modo per rimediare a una mancanza del mercato estivo (oltre allo spagnolo il Chelsea in rosa ha solo altre due punte di cui una, Pedro, è esterna e l'altra, Batshuayi, non ha convinto tanto che sarebbe stato proposto alla Roma) ma, secondo il Daily Express, la scelta nasconde anche un certo malumore di Conte per certi comportamenti di Morata.



Dopo la partita di FA Cup vinta solo ai rigori contro il Norwich, l'allenatore ha criticato la VAR ma pure l'ex Juventus reo di essersi fatto espellere in modo banale (primo giallo per simulazione, secondo per proteste). "Se l'arbitro non giudica il contatto da rigore mi sta bene anche se l'ammonizione era esagerata. Ma allo stesso tempo devi saperti controllare, capisco il primo giallo ma non il secondo: in futuro dovrà imparare" ha detto Conte prima di aggiungere: "Per Alvaro è la prima stagione da titolare, ha a che fare con pressioni mai provate prime. Ci fidiamo di lui, ora deve imparare come comportarsi in certi tipi di situazione".