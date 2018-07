Chelsea, Conte: "Sono ancora io l'allenatore"

Il tempo scorre e la situazione al Chelsea diventa sempre più paradossale. Il raduno dei Blues dovrebbe partire l'8 luglio ma Maurizio Sarri ancora non è stato annunciato, tanto che Antonio Conte avrebbe provato una mossa che ha del clamoroso.



Secondo il Times il club avrebbe mandato una lettera ai giocatori non impegnati al Mondiale 2018 in Russia pregandoli di presentarsi tra sabato e domenica ma l'ex ct azzurro avrebbe contrastato questa decisione rispondendo che è ancora lui l'allenatore in carica e i calciatori si sarebbero dovuti invece presentare lunedì, come da sua volontà.



Conte sa che il suo tempo al Chelsea è finito ma sta cercando di forzare la mano sottolineando una situazione esasperante: mancano cinque settimane all'inizio della Premier League e ancora meno alla chiusura del calciomercato ma i Blues non hanno un nuovo allenatore né hanno spiegato cosa hanno intenzione di fare con lui. L'allenatore italiano, sotto contratto fino a giugno 2019, è intenzionato a rimanere un anno fermo e per una rescissione anticipata vorrebbe circa 10 milioni di euro.