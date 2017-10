Chelsea, Conte si attende l'esonero? "Macché, io sono diverso"

"Ci vediamo presto...". Queste tre parole lasciate in sospeso rivelerebbero le cattive sensazioni di Antonio Conte in merito al suo futuro, come riporta il The Sun è una frase da interpretare come "ci vediamo presto se non vengo esonerato prima". Nella conferenza stampa post Watford, tanti cronisti inglesi hanno notato la tendenza dell'allenatore italiano a parlare del futuro anche quando non gli veniva fatta una domanda in merito: "Non sono spaventato dall'idea di essere esonerato".

Conte si sentirebbe un tecnico a tempo e sentirebbe che il suo destino è legato alle prossime tre partite contro Bournemouth, Manchester United e Roma in Champions League e secondo il tabloid britannico, anche il grande rapporto con i tifosi potrebbe non bastare per durare sulla panchina dei Blues.

Abramovich, scrivono in Inghilterra, ci vuole ancora pensare su (ci sono in ballo 9 milioni di sterline di buoni motivi), ma un ko contro Mourinho e un altro mezzo passo falso in Europa potrebbero facilitare il divorzio. "È strano per un club inglese licenziare un tecnico l'anno dopo aver vinto la Premier, ma Leicester e lo stesso Chelsea (nel Mourinho-bis, ndr) insegnano".

A provare a mettere fine a queste voci ci ha pensato lo stesso Conte, che si dimostra nient'affatto preoccupato: "Io non sono come gli altri allenatori che sono stati qui, sono diverso - ha detto - Il club deve giudicare il mio lavoro, ma io onestamente non temo di essere esonerato qualora dovessi perdere una partita". "In passato è capitato che questo club abbia deciso di esonerare un allenatore dopo due o tre sconfitte - ha aggiunto l'ex ct azzurro - ma non penso che valga lo stesso per tutti, perché cambia la persona e il tipo di lavoro. Se mi chiedete quanto sento la pressione da parte del club, la mia risposta è 'zero', pretendo molto da me stesso e questa è l'unica pressione che sento".