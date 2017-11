Chelsea, Conte scarica David Luiz

La (seconda) storia tra il Chelsea e David Luiz sembra già al capolinea. Alla disastrosa prestazione del difensore brasiliano contro la Roma in Champions League è seguita la tribuna in Premier contro il Manchester United e il positivo risultato dei Blues dà più forza alla scelta di Antonio Conte.



Il tecnico italiano, da parte sua, è stato piuttosto netto parlando di David Luiz: "Non l'ho convocato per scelta tattica, abbiamo Christensen è il presente e il futuro di questa squadra. Poi c’è anche il giovane Ampadu, a questa società piace lanciare nuovi talenti. E il risultato contro il Manchester United mi ha dato ragione". Ai cronisti che gli chiedevano se ci sarebbe stato ancora posto per David Luiz al Chelsea, Conte ha risposto così: "Non lo so. Deve lavorare duro come tutti, poi può capitare di finire in pancina o in tribuna".



I giornali inglesi si sono scatenati e danno il difensore per partente già a gennaio anche se nessuno in Europa sembra disposto a spendere la cifra pagata da Abramovich in estate: circa 40 milioni di euro. Rimangono sempre valide le opzioni cinesi se David Luiz, 31 anni da compiere, vorrà provare una nuova avventura.