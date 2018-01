Chelsea, Conte risponde a Mourinho: "Soffre di demenza senile"

Scontro aperto tra José Mourinho e Antonio Conte. Nei giorni scorsi il tecnico del Manchester United, rispondendo a quanti lo criticavano per i suoi suoi atteggiamenti più compassati in panchina rispetto al passato, si era detto orgoglioso di "non essere un allenatore che fa il pagliaccio il bordocampo".



La frecciata sembrava proprio rivolta al tecnico del Chelsea che ha risposto oggi in maniera molto dura: "Io un clown in panchina? Penso debba guardare a com'era lui in passato. A volte qualcuno si dimentica ciò che è stato in passato... forse soffre un po' di demenza senile. Se ne è andato ma continua a guardare qui".



Conte ha replicato anche a Wenger, che aveva definito "una farsa" il rigore concesso ai Blues contro i Gunners: "Se Arsene riguarderà la partita, si renderà conto di essere stato molto fortunato. Se volessi, potrei parlare delle decisioni arbitrali per un mese ma non voglio farlo perché vanno rispettate. Alle volte Wenger dimentica che nelle ultime partite contro l'Arsenal abbiamo chiuso in 10 uomini".



Infine l'ex ct della Nazionale ha commentato così le voci che vorrebbero Simeone al suo posto a fine stagione: "Già dopo la prima partita di campionato col Burnley si diceva che il Chelsea cercasse il mio sostituto, dovreste provare (riferito ai giornalisti ndr) a lavorare e fare del vostro meglio".

IL CHELSEA PROVA A SMORZARE I TONI

Il Chelsea ha cercato di rimediare e smorzare i toni sostenendo che Conte - limitato dal suo inglese basilare - intendesse riferirsi ad una presunta "amnesia", e non alla "demenza senile", di Mou. Però la parola è stata pronunciata da Conte proprio in italiano. Non è escluso che la Premier League possa decidere di sanzionare le parole del tecnico dei Blues, ritendendole offensive ben al di là della rivalità sportiva. Quasi sicura una multa, ma non è esclusa anche una squalifica.