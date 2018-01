Chelsea, Conte protesta col Var: "Se non vede le immagini è inutile"

Antonio Conte perde di nuovo le staffe e stavolta Mourinho non ha nulla a che vedere con il suo nervosismo. Il tecnico del Chelsea ha strappato a fatica la qualificazione in FA Cup battendo il Norwich ai rigori al replay, ma il problema è che, secondo l'allenatore italiano, la partita sarebbe potuta finire molto prima: sotto accusa finisce la Var.



"Penso che dobbiamo migliorare se vogliamo utilizzare questo sistema - ha spiegato - Nel caso di Willian era un rigore evidente. Invece l'arbitro ha scelto rapidamente di punire il giocatore, segno che non ha avuto alcun dubbio. È stato un grosso sbaglio. Per applicare correttamente il sistema bisogna attendere di controllare il monitor per essere certi al 100%".



"Quello su Willian è stato un grosso sbaglio, non tanto per il direttore di gara in campo, ma per colui che sta seguendo il match e se non vedi quella situazione è chiaro che c'è qualcosa da migliorare. Deve richiamare l'arbitro e segnalare il dubbio. Poi ovvio che sarà sempre quest'ultimo a prendere la decisione finale. Se non si va a verificare con la persona che vede le immagini allora è tutto inutile. ln Italia prima di mettere in pratica la Var si sono fatti tanti tentativi. Bisogna trovare il metodo giusto per usarla, che non è certo questo".