Chelsea, Conte: "Ogni giorno voci sul mio futuro. Non è giusto, merito rispetto"

Antonio Conte non ci sta e replica dopo le numerose indiscrezioni riguardanti la panchina del Chelsea apparse sui quotidiani inglesi (l'ultima riguarda un possibile avvicendamento con Ancelotti già a febbraio). "Ogni giorno ci sono voci sul mio futuro ma non è giusto perché penso di meritare un po' di rispetto per quello che ho fatto la scorsa stagione e per quello che sto facendo adesso" sottolinea il tecnico al Daily Express.



L'ex ct della Nazionale indica i 'pericoli' che potrebbero sorgere nella squadra a causa di queste voci: "Leggere ogni settimana che la società ha contattato per la prossima stagione questo o quell'altro allenatore per me non è un problema ma può esserlo per i giocatori che credono che potremmo andare alla deriva. Ho ancora un anno di contratto per cui in questo momento penso soltanto a migliorare i miei calciatori, la mia squadra".



Conte rivendica poi quanto fatto alla guida dei londinesi (attualmente terzi in Premier League): "Se conoscete un po' il calcio, questo è un momento in cui bisogna avere grande pazienza e riconoscere che c'è qualcuno che sta lavorando bene. La scorsa stagione abbiamo fatto un lavoro fantastico e lo stiamo portando avanti anche quest'anno, abbassando anche l'età media della squadra. Per un club come il Chelsea è molto importante se si vuole creare una base nuova per il futuro e affrontarlo con fiducia".