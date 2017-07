Chelsea, Conte: "Morata un top, chiaro con Diego Costa"

Con il rinnovo di contratto fino al 2021 e l'acquisto di Rudiger e Morata, il rapporto tra Chelsea ed Antonio Conte è tornato saldissimo anche se lo stesso tecnico italiano, pur non dicendolo apertamente, non nega di essere andato vicino alla rottura: "Dopo una stagione come quella scorsa era giusto guardarsi indietro e valutare tutto: per me era la prima volta in un Paese straniero e senza la famiglia - le parole al Daily Mail - dovevo analizzare la mia situazione in ogni aspetto".



Sul rinnovo: "Ero felice già prima, lo sono maggiormente ora. É il modo con cui il club ha dimostrato di avere fiducia in me. Ora però ho bisogno che la mia famiglia arrivi a Londra: mia moglie è gelosa ed è il periodo della vita in cui c'è bisogno di stare vicino a mia figlia".



L'allenatore dei Blues nega dissapori di mercato: "Non preferivo Lukaku a Morata, sono entrambi top player. Alvaro è giovane ma ha già grande esperienza, lo volevo alla Juventus. Sono acquisti che servono per farci diventare più grandi, non dimentichiamo che abbiamo lasciato partire tanti giocatori: Terry, Chalobah, Zouma, Ake...". E Diego Costa: "Certo ma la sua situazione era chiara sin da gennaio. Ho deciso allora il suo futuro e ho mantenuto la promessa, nessuno può permettersi di dire che è stata una scelta improvvisa".



Sulla stagione che sta iniziando: "Sarà dura confermarsi, City e United stanno facendo un gran mercato. Nel 2014/15 Mourinho arrivò decimo dopo aver vinto la Premier? Non finirà così con me, lo assicuro (e ride, ndr)".