Chelsea, Conte: "Morata? Non so se ha finito la stagione"

Piove sul bagnato a Cobham, centro sportivo del Chelsea. Alle recenti sconfitte dei Blues e alle insistenti voci sull'esonero di Antonio Conte, si aggiunge anche l'allarme Alvaro Morata, lanciato dallo stesso allenatore: "Si parla tanto dei risultati negativi - ha detto il tecnico italiano in conferenza stampa - Giocatori come Morata mancano da tempo e stiamo facendo di tutto per trovare una soluzione al suo problema alla schiena. Ma se mi chiedete se starà fuori un giorno, un mese o per il resto della stagione, io non lo so. Per quetso sono un po' preoccupato".



Morata ha segnato 10 gol in 20 partite di campionato nella prima parte di stagione, quella del suo debutto in Premier League. Ma ha già saltato le ultime tre gare, comprese quelle dei tonfi clamorosi contro Bournemouth e Watford, e potrebbe saltare il doppio confronto con il Barcellona in Champions League.



Conte ha parlato anche delle voci sul suo addio: "Non sto pensando mai, neppure per un momento, alla possibilità di andare via. Il mio impegno per il club e quello dei miei giocatori è totale. Poi si sa che il destino degli allenatori dipende dai risultati e in questo caso stiamo avendo dei cattivi risultati, per questo, dobbiamo fare molta attenzione".