Chelsea, Conte mangia una torta durante la conferenza

Prima si è mangiato il Leicester (vincendo 3-0 contro Ranieri), poi una torta. Antonio Conte continua la marcia in testa alla Premier League e dimostra di essersi ben ambientato nella realtà inglese con un simpatico siparietto in sala stampa. Dopo la partita il tecnico del Chelsea si gira verso un giornalista che sta masticando un pezzo di torta e gli chiede "E' buona? Non ho ancora mangiato, se me ne dai una fetta la prendo volentieri...". Detto, fatto tra le risate dei giornalisti: è Conte-mania.

Antonio Conte eating a Journalist's cake. pic.twitter.com/2U9InmZrDv — Mr.BlueGuy (@ItsMrBlueGuy) 14 gennaio 2017