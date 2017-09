Chelsea, Conte: "L'Italia mi manca, non rimarrò per tanto tempo all'estero"

Antonio Conte non nasconde il suo desiderio di tornare ad allenare in Serie A. "L'Italia mi manca e nella mia mente non c'è l'idea di rimanere all'estero per tanto tempo. Una volta che fai delle esperienze belle e formative sicuramente tornerò in Italia, non so quando ma l'obiettivo è quello. Prevedere il futuro è sempre difficile, il nostro è il lavoro più precario in assoluto. Oggi sei in un posto e domani in un altro. Da parte mia c'è la volontà di finire un progetto e poi cercare la giusta prosecuzione. L'esperienza inglese mi ha arricchito molto. Mi piacerebbe in futuro anche fare il dirigente" dichiara il tecnico del Chelsea a Radio Anch'io Sport.



Intanto, nell'attesa di riabbracciare il nostro campionato, il tecnico del Chelsea incrocierà la Roma in Champions League: "I giallorossi hanno tutte le carte in regola per andare avanti: il nostro non è stato un sorteggio fortunato. Vogliamo superarlo, poi potremmo prepararci per gli ottavi di finale dove spero di evitare le italiane. In Champions servirebbero dei giocatori di qualità da aggiungere a una base già buona".



Sulla lotta scudetto l'ex ct sottolinea: "Il Napoli di Sarri sta cercando di creare problemi alla Juventus: lavorando ogni anno si migliora, anche dal punto di vista qualitativo".



Un giudizio infine sul Var: "Sono favorevole al suo utilizzo, lo reputo positivo. Vedo che man mano che si va avanti si riesce ad ottenere il massimo. In Italia si sta utilizzando nella giusta maniera, siamo apripista di un cambiamento importante".