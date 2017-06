Chelsea, Conte: "L'esonero? Sto cercando chi ha scommesso per capirci qualcosa!"

Antonio Conte affronta l'argomento esonero con il sorriso sulle labbra: "Ne ho sentito parlare, ma non saprei. Infatti sto cercando chi ha scommesso per capirci qualcosa...". Sull'interesse per l'ex ds giallorosso Walter Sabatini, una mezza conferma: "Vogliamo costruire qualcosa d'importante per il presente e il futuro". Il tecnico dei Blues punta il dito sulla sua retroguardia: "Non è giusto che una squadra come il Chelsea subisca tanti gol. I centrali difensivi devono essere molto aggressivi e coprire gli spazi".



Due parole su Kantè e Batshuayi: "N'Golo è importante per noi, siamo contenti di averlo a disposizione. Michy è un giovane con un grande potenziale sotto l'aspetto tecnico e fisico. Può giocare dall'inizio". Inevitabile di parlare del "derby italiano" con Ranieri: "Il Leicester è un'ottima squadra che è anche migliorata. Sono stato felice per la sua vittoria del campionato l'anno scorso e con me tutti gli italiani. È sempre un piacere incontrare Claudio e confrontarmi con lui: è gentile e un bravo allenatore".