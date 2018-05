Chelsea, Conte: "Io vincitore seriale, qui i trofei non sono già assegnati"

Tutti a chiedersi: con chi ce l'aveva Antonio Conte? Dopo il trionfo in FA Cup, il tecnico del Chelsea ha rilasciato dichiarazioni piene d'orgoglio, con una piccola stoccata diretta teoricamente a ignoti, o magari a chi allena Bayern e Psg, anche se sui social il dibattito è aperto: possibile che si riferisse anche alla "sua" Juve quando parlava di tornei assegnati già prima dell'inizio? La percentuale in realtà è molto bassa, per come ha vinto quest'anno la Juve, perché lo stesso Conte ha vinto alla Juve.



"Vincere in Inghilterra non è mai facile, in due anni abbiamo vinto Premier League e FA Cup con tante rivali agguerrite, non è semplice. Oggi la partita l'abbiamo vinta perché abbiamo avuto l'umiltà e la voglia di lavorare tanto. Abbiamo vinto per l'impegno, i giocatori mi hanno dimostrato voglia, sacrificio e determinazione. Al di là di tutte le speculazioni che ci sono state fin dalla prima partita. Io accetto tutto, ma alla lunga voci simili condizionano il giocatore. Il Manchester United in questo momento è superiore a noi, oggi abbiamo invertito il pronostico"



"La mia posizione non cambia, rimane la stessa. Io non ho voluto ascoltare nessun'altra proposta, da gennaio la mia posizione è sempre stata chiara. Voglio rispettare il contratto che mi lega al Chelsea e continuare a lavorare. Ho dimostrato anche in Inghilterra di essere un vincitore seriale nonostante tutte le difficoltà che un campionato come questo presenta. Da altre parti i campionati vengono assegnati prima che inizino..."