Chelsea, Conte: "Ho due anni di contratto e sono felice qui"

Antonio Conte spazza via le ultime voci. "Ho solo detto che un giorno vorrei tornare in Italia. Un giorno, nel futuro, ma conosco bene la mia posizione" sottolinea il tecnico a proposito delle indiscrezioni che lo vorrebbero lontano dal Chelsea a fine stagione. L'allenatore aveva espresso il desiderio di rientrare nel nostro Paese e nelle ultime settimane si sono rincorse le ipotesi in merito al suo arrivo sulla panchina del Milan o della Nazionale.



Ma alla vigilia della sfida con il Crystal Palace Conte tiene a sottolineare: "Ho ancora due anni di contratto con il Chelsea e sono felice di lavorare per loro, con i miei giocatori. Sono contento di avere questo bel rapporto con i nostri tifosi. Non vedo problemi, credo che a volte si vogliano creare queste situazioni".



Un'altra cosa che vorrei chiarire è che la mia famiglia rimane qua con me, non in Italia. Mia figlia va a scuola qua a Cobham. E' importante che se si scrive qualcosa, questa sia la verità e la mia famiglia è qua e non in Italia" conclude l'ex ct dell'Italia.