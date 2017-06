Chelsea, Conte ha chiesto ad Abramovich la cessione dei senatori

Basta con i sorrisi e le battute in conferenza stampa: Antonio Conte è pronto a tornare sergente di ferro. Dopo le due sconfitte consecutive in Premier League, rimediate contro Liverpool e Arsenal, che hanno hanno allontanato il Chelsea dalla vetta, l'allenatore italiano è deciso più che mai a operare dei cambiamenti drastici per il futuro immediato. Secondo quanto scrive il Times, l'ex ct azzurro avrebbe pranzato con Roman Abramovich negli ultimi tre giorni nel centro di allenamento dei Blues. Al centro della discussione sempre il solito argomento: l'epurazione dei senatori.



Secondo Conte, infatti, i protagonisti della vittoria in Premier, di due stagioni fa, non riusciranno più a recuperare una forma accettabile. Ci vuole dunque una rivoluzione: se il Chelsea vuole tornare a esssere competitivo in patria e in Europa, giocatori come Ivanovic, Fabregas, Oscar, Cahill, Terry, Azpilicueta, Diego Costa vanno assolutamente tagliati. Questo il pensiero dell'ex tecnico della Juventus, pronto a inimicarsi tutti pur di riportare i Blues in alto.