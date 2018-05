Chelsea, Conte: "Futuro? Ho un contratto"

Anche alla vigilia della finale di FA Cup contro lo United di Mourinho ("Cercheremo di vincere e alzare la Coppa, è un trofeo importante), Antonio Conte non cambia la propria linea rispondendo a una domanda sul suo futuro: "La mia ultima partita sulla panchina del Chelsea? Posso solo dirvi che sarà la mia ultima gara della stagione, poi come sapete ho un contratto (fino al 2019 ndr) e sono legato al club".



In realtà i londinesi da tempo avrebbero deciso di sostituire l'allenatore italiano mettendo nel mirino Mauricio Pochettino ma il Tottenham non vorrebbe in alcun modo privarsene ed è per questo che al momento il club inglese 'brancola nel buio' anche perché sta perdendo quota l'ipotesi Luis Enrique. Secondo i media d'Oltremanica le richieste (ingaggio e mercato di rafforzamento della squadra) sarebbero state ritenute eccessive da Roman Abramovich.