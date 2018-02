Chelsea, Conte esonerato se perderà col Watford

"Conte's on the brink". L'orlo del precipizio aspetta Antonio che nel giro di qualche mese è passato da guru a causa di tutti i mali, come è capitato al suo ex compagno di squadra Zidane e come accade a molti allenatori, compreso Claudio Ranieri che il Leicester esonerò l'anno dopo il trionfo: all'ex juventino potrebbe accadere lo stesso visto che il Daily Express va in edicola con quel titolo e il concetto è chiaro. Secondo il tabloid, ripreso da altri media inglesi, se il Chelsea dovesse perdere il Monday Night a Watford, Conte sarà esonerato.



L'ultima pesantissima sconfitta in campionato a Stamford Bridge contro il Bournemouth non ha fatto ancora traboccare il vaso, ma è evidente che il rapporto tra Abramovich e l'ex c.t. della Nazionale sia ormai logoro. Le continue lamentele di Conte, pubbliche e private, sul mercato non sono piaciute al patron e il divorzio sembra dietro l'angolo, considerando i risultati più recenti.



Il Chelsea, recentemente eliminato dalla Coppa di Lega, è in lotta per un posto in Champions con le altre grandi d'Inghilterra e rischia di restarne fuori, mentre in Europa è atteso dall'impegno proibitivo con il Barcellona, capolista in Liga: a Londra non accettano altri passi falsi. Prenderebbero un traghettatore, poi in estate proveranno l'assalto a Maurizio Sarri.