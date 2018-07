Chelsea, Conte esonerato: è ufficiale

Chelsea Football Club and Antonio Conte have parted company. https://t.co/JOpsPD4dmN — Chelsea FC (@ChelseaFC) 13 luglio 2018

". Poche, pochissime parole per l'addio ufficiale: "Durante la gestione di Antonio, abbiamo vinto la nostra sesta Premier League e la nostra ottava FA Cup. Nella stagione del trionfo in campionato, il club stabilì il record di 30 vittorie in 38 gare e quello di 13 successi consecutivi. Auguriamo ad Antonio ogni successo nella sua futura carriera".Lo scarno comunicato rende comunque giustizia al tecnico italiano che, secondo voci di corridoio, lascia il Chelsea per i cattivi rapporti con Marina Granovskaia, la donna più potente del calcio inglese. Di certo il Chelsea non fa una bella figura, al di là delle ragioni del divorzio: la scelta di dare il benservito a Conte era nota da tempo, hanno cominciato il ritiro della nuova stagione con un allenatore di fatto già esonerato... Adesso è tutto pronto per l'era Sarri.