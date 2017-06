Chelsea, Conte e la birra di Diego Costa a fine gara: "Serve per la reidratazione"

Al termine della partita contro il West Bromwich, David Luiz aveva ripreso il compagno di squadra e match winner Diego Costa mentre aveva in mano negli spogliatoi una bottiglia di birra. Tutto sotto controllo, nessun caso come ha sottolineato il tecnico del Chelsea Antonio Conte: "E' qualcosa che fa bene per la reidratazione, una birra o una Coca cola. Ovviamente deve essere una soltanto, non molte. Quando finisci la partita, entro un'ora dal fischio finale, va bene poterlo fare".



L'ex allenatore della Nazionale non mostra poi preoccupaziuone per il comportamento dei suoi giocatori durante le festività: "Non credo che un manager, a maggior ragione quando parla a grandi professionisti, possa dire fai questo o non fare quell'altro. Sono sicuro che anche nel corso delle feste natalizie avranno il miglior atteggiamento possibile".