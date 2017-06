Chelsea-Conte, è gelo: galeotto fu quell'sms...

L'ultimo nome richiesto è quello di Lorenzo Insigne (che sicuramente non lascerà Napoli), ma intanto nel mercato Chelsea nulla si muove e questo certo non fa piacere ad Antonio Conte, fresco vincitore del titolo in Premier League.

Giocatori in vacanza, si riprenderà il 5 luglio a Cobham, il campionato riparte il 12 agosto, eppure negli uffici di Stamford Bridge il mercato è ancora fermo al via. Il sospetto che sia calato il gelo nei rapporti tra il Chelsea e il tecnico italiano dopo l'affaire Diego Costa è molto forte: non sarebbe stato visto di buon grado il modo in cui Conte (via sms) avrebbe comunicato al giocatore (la scorsa settimana in ritiro con la nazionale spagnola) che non rientrava più nei piani del club.

Svelando le intenzioni del club con quel messaggio, pensano in società, Conte ha di fatto consentito alle pretendenti di Costa di ritoccare le offerte al ribasso. Dal canto suo il tecnico italiano non sta vedendo soddisfatte sul mercato le proprie precise richieste di garanzie tecniche per affrontare la prossima stagione da protagonista anche in Champions e l'aria sarebbe molto tesa.

I desiderata di Conte sono a forte tinte tricolore, queste finora le richieste: Bonucci e Alex Sandro della Juve, Marco Verratti e, appunto, Lorenzo Insigne, che Conte ha avuto modo di apprezzare e stimare quando conte era ct della Nazionale.