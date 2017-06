Chelsea, Conte dà spettacolo in allenamento

Nice bit of skill from Antonio Conte before training today! pic.twitter.com/0gcys3MMpD — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 6, 2016

Antonio Conte show prima dell'allenamento del Chelsea. Il tecnico dei Blues si è infatti reso protagonista di uno stop di classe e il club inglese ha deciso di postare il video della giocata sul proprio profilo Twitter ufficiale. L'ex allenatore della Juventus e della Nazionale italiana convince dunque non solo in panchina (il Chelsea guida la classifica di Premier League) ma anche in campo ricordando a tutti di essere stato un calciatore...