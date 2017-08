Chelsea, Conte contro gli arbitri: "Mai successe cose del genere in passato"

Antonio Conte (oggi attaccato duramente da Diego Costa) contro gli arbitri. Il tecnico del Chelsea si era già sfogato dopo la sconfitta interna nella prima giornata di Premier League contro il Burnley per le due espulsioni di Cahill e Fabregas ma ha voluto tornare sull'argomento parlando al sito ufficiale del club inglese.



L'ex ct della Nazionale non ha risparmiato frecciate ai direttori di gara: "Penso che sarebbe giusto capire bene se ci sono state colpe da parte dei dei giocatori ma anche da parte degli arbitri se hanno preso decisioni giuste o meno. Perché è molto strano che nelle ultime tre partite abbiamo chiuso per due volte in dieci (Moses e Pedro avevano ricevuto il cartellino rosso rispettivamente nella finale di FA Cup e Supercoppa ndr) e una volta in nove. Penso sia un record, non credo che in passato sia successo qualcosa del genere".



I Campioni d'Inghilterra non avranno a disposizione due elementi importanti nella sfida con il Tottenham e Conte ne è consapevole anche se "ci sono 7 giorni per trovare una soluzione e dobbiamo giocare per tutti i 90 minuti come fatto nella ripresa con il Burnley".